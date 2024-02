Les voleurs de voitures ne devraient pas être autorisés à purger leur peine «dans leur salon en train de regarder Netflix», a déclaré lundi le chef conservateur Pierre Poilievre.

Mettre fin à l'assignation à résidence comme option pour les personnes reconnues coupables de vol de voiture par voie d'accusation – c'est-à-dire celles coupables d'un délit plus grave – est l'une des nombreuses nouvelles politiques contre le vol de voiture que M. Poilievre a déclaré qu'il adopterait s'il remportait les prochaines élections.

Il a affirmé également qu'il augmenterait la peine minimale obligatoire pour une troisième infraction de six mois à trois ans et ferait de l'implication du crime organisé une circonstance aggravante spécifique dans la détermination de la peine pour vol de voiture.

«Aujourd'hui, j'annonce qu'un gouvernement de Pierre Poilievre s'attaquera aux vrais criminels en rétablissant la prison, et non la libération sous caution, pour les récidivistes violents et les voleurs de voitures de carrière», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Brampton, en Ontario.

Son plan intervient quelques jours avant que les libéraux fédéraux ne tiennent un sommet national sur la lutte contre le vol d'automobiles avec la police, les agents frontaliers et les dirigeants de l'industrie.

Le Bureau d'assurance du Canada a signalé que le vol d'automobiles est devenu une crise nationale, avec plus de 200 véhicules volés en moyenne chaque jour.

Au premier semestre de l'année dernière, les vols de voitures ont bondi de 31% en Ontario et de 17% au Québec. Cela fait suite à une hausse de 50% dans les deux provinces en 2022 par rapport à 2021.

Rien qu'à Toronto, 9 600 véhicules ont été volés en 2022, soit 300% de plus qu'en 2015.

Abroger les «règles de capture et de remise à l'eau»

Le chef conservateur attribue cette hausse aux politiques libérales du premier ministre Justin Trudeau, notamment aux modifications apportées au Code criminel en 2022 qui accordaient plus de place aux peines avec sursis – souvent appelées familièrement assignation à résidence – aux personnes condamnées à moins de deux ans de prison et qui ne sont pas considérées comme un risque pour la sécurité publique.

«La police est impuissante à arrêter les voleurs de voitures de carrière», a affirmé M. Poilievre.

«Et même une fois que ces voleurs ont été reconnus coupables, le projet de loi C-5 de Trudeau leur permet de purger leur peine dans leur salon en regardant Netflix —jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur porte d'entrée et sortent et volent encore une autre voiture.»

Pierre Poilievre a déclaré qu'il abrogerait ce qu'il appelle les «règles de capture et de remise à l'eau» dans le projet de loi C-5.

L'assignation à résidence n'était pas proposée pour les infractions de vol de voiture reconnues coupables sur acte d'accusation avant l'adoption de cette législation.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a déclaré le mois dernier, lors de l'annonce des plans pour le sommet sur le vol d'automobiles, que l'augmentation des vols de voitures était préoccupante, et particulièrement l'augmentation des vols impliquant de la violence.

Dans un communiqué, lundi, le porte-parole de M. LeBlanc, Jean-Sébastien Comeau, a rappelé que le gouvernement était déterminé à trouver des solutions pour lutter contre le vol d'automobiles.

Mais il a ajouté qu'il s'agissait d'un problème complexe qui nécessite la collaboration de tous les gouvernements, des forces de police et de l'industrie.

«Il n'existe pas de solution unique à ce problème complexe, a déclaré M. Comeau. Au-delà des slogans, c'est uniquement par la coopération que nous trouverons des solutions et obtiendrons des résultats.»