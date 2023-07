Marketa Vondrousova est devenue la femme la moins bien classée et la première tenniswoman non incluse parmi les têtes de série à remporter Wimbledon en battant Ons Jabeur, finaliste de 2022, au compte de 6-4, 6-4 samedi.

Vondrousova est une gauchère tchèque de 24 ans classée 42e. Il s'agit de son premier titre du grand chelem. Elle a été la première femme non-tête de série à atteindre la finale du All England Club en 60 ans – la dernière, Billie Jean King, finaliste en 1963, était assise au premier rang de la Loge royale samedi, aux côtés de Kate, la Princesse de Galles.

Vondrousova avait perdu en finale de Roland-Garros en 2019 lorsqu'elle était adolescente.

Le toit rétractable du court principal était fermé, protégeant tout le monde du vent qui dépassait 20 mph (30 km/h) à l'extérieur, ce qui a peut-être permis à Vondrousova de trouver à plusieurs reprises sa cible avec ses coups gauchers fluides. Ses tirs ne trahissaient aucune des tensions présentes dans les tirs de Jabeur.

Vondrousova était en retard dans chaque set mais a remporté les quatre derniers jeux du premier set, puis les trois derniers jeux du deuxième set.

Jabeur en est à 0-3 en finales majeures. La Tunisienne de 28 ans est la seule femme arabe et la seule femme d'Afrique du Nord à avoir atteint cette étape en simple dans un tournoi du grand chelem, mais elle a perdu contre Elena Rybakina au All England Club et contre la numéro 1 Iga Swiatek aux Internationaux des États-Unis l'année dernière.

La progression de Vondrousova vers le trophée était difficile à envisager il y a deux semaines. Elle avait un bilan de 1-4 lors de ses participations précédentes à Wimbledon, ne parvenant qu'une fois au deuxième tour sur les courts en gazon, avant de remporter ses sept matchs lors de ces deux semaines.

Il y a un an, Vondrousova n'a même pas pu participer à Wimbledon, elle est plutôt venue avec un plâtre au poignet gauche, récemment opéré, pour soutenir une amie.

