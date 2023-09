Neuf années dans la NFL, un Super Bowl, une graduation en médecine... C’était un Laurent Duvernay-Tardif très émotif qui a annoncé sa retraite devant les médias, jeudi au stade Percival-Molson.

Bien que faire une croix sur le football ne sera pas une page facile à tourner, le Québécois de 32 ans se «retire en paix avec plein de beaux projets».

Les larmes aux yeux, LDT a remercié à plusieurs reprises sa conjointe Florence Dubé-Moreau et son agent Sasha Gavami, qui ont cru en lui du début à la fin.

«Contre toute attente, j’ai été repêché au 6e tour par une organisation qui croyait en mon rêve de combiner médecine et football, a raconté le joueur de ligne offensive, un trémolo dans la voix. J’habitais dans un 3 ½ et Sasha nous disait que j’allais jouer dans la NFL. Et on l’a fait...»

Selon l'ex-joueur des Chiefs et des Jets, jouer au football, «c'est le plus beau feeling au monde». «Tu en apprends plus sur toi, tu apprends à perdre, tu apprends à gagner.»

Duvernay-Tardif a tenu à donner la parole à son agent, qui lui a permis de signer un lucratif contrat de cinq d’une valeur de 41 millions de dollars.

«J’avais un chum qui a cru en moi dès le jour 1 et grâce à lui j’ai une carrière dans ce milieu. Je vis un rêve et j’en serai toujours reconnaissant. Merci, Laurent», a lancé M. Gamavi.

Duvernay-Tardif est revenu sur le début de sa carrière, sur ses blessures et sur sa graduation en médecine. Des moments qui ont grandement marqué le Québécois.

«Ta mère te dit qu’il faut que tu retournes en médecine, sinon tu n’y retourneras jamais. Elle avait raison», a ajouté le diplômé de l’Université McGill.

Après avoir répondu aux questions des journalistes sur place, LDT a remercié les journalistes pour leur professionnalisme à son égard au cours des dernières années.

«Merci pour tout. Vous allez me manquer d'une certaine façon», a-t-il conclu.

Duvernay-Tardif a évolué avec les Chiefs de 2014 à 2021 et ensuite avec les Jets de New York pour une partie des saisons 2021 et 2022. Il a notamment remporté le Super Bowl LIV avec les Chiefs en 2020. Il a été habillé pour 79 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires dans la NFL et a été partant pour 71 de ces 79 matchs.



Rappelons qu'en 2018, LDT a obtenu son doctorat en médecine de l’Université McGill tout en étant un joueur actif de la NFL.

En 2020, Duvernay-Tardif a été nommé Sportsperson of the Year par Sports Illustrated et a été un co-récipiendaire du prix Northern Star comme athlète canadien de l'année.

-Avec les informations de La Presse canadienne