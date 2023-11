Plus du tiers des Canadiens ont avoué ne pas avoir consulté de dentiste au cours de la dernière année, selon un nouveau rapport de Statistique Canada.

Basé sur les données de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2022, l'étude a également révélé qu'environ le même pourcentage de répondants, soit 35%, ne disposaient pas d'une couverture d'assurance dentaire, tandis que près du quart évitait les soins dentaires en raison des coûts.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les résultats surviennent alors que le gouvernement fédéral travaille à la création d’un nouveau régime national d’assurance dentaire qui couvrira jusqu’à neuf millions de personnes dont le revenu familial est inférieur à 90 000$.

Une exigence clé du NPD dans son accord avec les libéraux au pouvoir est que 13 milliards de dollars soient réservés à cette mesure au cours des cinq prochaines années, et que la couverture commence d'ici la fin de 2023.

Selon les données de Statistique Canada, seulement 55% des Canadiens bénéficient d'une assurance dentaire privée auprès d'un employeur, d'une université ou d'un autre moyen, tandis que 4% bénéficient actuellement d'une couverture par un régime public payé par le gouvernement.

Parmi les personnes assurées, 76% des répondants ont consulté un professionnel des soins dentaires au cours des 12 derniers mois, contre 51% des personnes sans couverture.

Parmi ceux qui n’ont pas de couverture, 40% ont déclaré avoir évité les soins dentaires en raison des coûts.

Près de la moitié des Canadiens appartenant à la tranche de revenu la plus faible ont affirmé avoir consulté un dentiste au cours de la dernière année, comparativement à près des trois quarts de ceux appartenant à la tranche la plus élevée.

L'Association dentaire canadienne suggère que la plupart des gens subissent un examen dentaire tous les six mois.

Davantage de femmes (68%) disent avoir reçu des soins dentaires au cours des 12 derniers mois comparativement aux hommes (62%). Les jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 ans étaient également plus susceptibles de consulter un professionnel des soins dentaires (79%) que les personnes de 65 ans et plus (60%). Les personnes âgées de 65 ans et plus étaient deux fois moins susceptibles (33%) d'avoir une assurance dentaire que celles âgées de 35 à 49 ans (69%).

Une proportion plus faible de personnes au Québec (62%), au Nouveau-Brunswick (62%), en Saskatchewan (60%) et à Terre-Neuve-et-Labrador (55%) ont déclaré avoir consulté un professionnel des soins dentaires par rapport aux autres provinces. L'assurance dentaire est également plus répandue dans les régions urbaines et à l'extérieur du Québec.

L'enquête a également révélé que les coûts constituaient davantage un obstacle pour les personnes issues de la diversité et non hétérosexuelles.

Menée de février à décembre 2022, l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes couvre les Canadiens âgés de 12 ans et plus dans les provinces. Statistique Canada affirme qu'il fournit «les informations les plus récentes sur l'accès et l'utilisation des services de soins dentaires par les Canadiens».