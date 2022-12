Les Québécois auront accès à plusieurs journées gratuitement dans les parcs nationaux du 28 décembre 2022 au 14 mars 2023.

C'est ce qu'a annoncé la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Isabelle Charest, la ministre du Tourisme Caroline Proulx, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) Jacques Caron, au parc national de la Yamaska lundi.

«Profiter du plein air apporte des bénéfices puissants sur notre santé physique et mentale. Et quoi de mieux que découvrir, en même temps, notre magnifique territoire? [...] Je vous invite à profiter de cette occasion unique pour sortir prendre un bon bol d’air frais dans un parc national près de chez vous!» a déclaré la ministre Charest.

Durant la saison hivernale, les visiteurs n’auront pas à acheter des droits d’accès quotidiens pendant 24 journées, selon un calendrier prédéfini et disponible en ligne sur le site de la Sépaq.

«Ces journées d’accès gratuit à nos parcs nationaux permettront à tous de profiter de ces joyaux. En plus de stimuler les activités touristiques en région pendant la saison froide, cette mesure permettra aux Québécois et à nos visiteurs de s’approprier notre magnifique hiver et de découvrir toutes les activités qu’il est possible de faire pendant cette saison», a ajouté la ministre Proulx.

Les visiteur intéressés peuvent réserver leur journée gratuite en ligne jusqu’à 30 jours à l'avance pour être certain d'être admis dans leur parc national préféré au moment ciblé.

Par contre, ils devront tout de même payer les activités tarifées et la location d'équipement dans les établissements de la Sépaq.

«Les territoires naturels et les activités de plein air ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la santé publique et la promotion de saines habitudes de vie. Ces journées d'accès gratuit inciteront certainement différentes personnes à profiter des joies de l'hiver dans un décor naturel à couper le souffle», a mentionné M. Caron.

La mesure gouvernementale offre l’accès gratuit aux parcs nationaux à certains moments, mais pas à l’ensemble des activités tarifées des établissements, ni à la location d’équipement.