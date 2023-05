La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) lancent le projet pilote Empruntez un parc national. Ainsi, 50 laissez-passer seront offerts aux abonnés de BAnQ pour accéder à 11 parcs nationaux de la Sépaq.

Il y a 35 laissez-passer disponibles à la Grande Bibliothèque pour accéder au Parc national des Îles-de-Boucherville, au parc national du Mont-Saint-Bruno, au parc national d'Oka, au parc national de la Yamaska, au parc national du Mont-Orford, au parc national du Mont-Tremblant et au parc national de Plaisance.

«Empruntez un parc national à BAnQ permet de s'offrir un moment d'évasion dans des parcs nationaux du Québec et de découvrir de nouveaux horizons. La nature, c'est de la culture! Je souhaite que ce projet pilote permette à plusieurs de profiter de sentiers et de plages et, pourquoi pas, de lecture en plein air!», a affirmé Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ.

Il y a aussi 15 laissez-passer disponibles aux Archives nationales à Québec permettant d'accéder au parc national de la Jacques-Cartier, au parc national des Grands-Jardins, au parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et au parc national de Frontenac.

«La nature québécoise est un lieu d'évasion et de détente sans pareil. Nous souhaitons continuer à connecter les gens avec la nature afin qu'ils puissent bénéficier de tous les bienfaits qui en découlent», a indiqué Jacques Caron, président-directeur général de la Sépaq.

Dans le cadre du projet-pilote, les laissez-passer donnent accès au parc pour une journée à deux adultes. Rappelons que les enfants de 17 ans et moins accompagnés d'un adulte sont admis gratuitement dans les parcs de la Sépaq.

Comment ça fonctionne?

Les abonnés de la BAnQ peuvent réserver un laissez-passer en ligne en s'inscrivant dans le catalogue de BAnQ. Une fois disponible, la BAnQ enverra une communication pour le récupérer.

Ils peuvent utiliser le laissez-passer pendant trois semaines, sans possibilité de le renouveler, dans tous les parcs associés au laissez-passer. On ne peut emprunter plus d'un laissez-passer à la fois.

Le projet-pilote est d’une durée d’un an. Les laissez-passer sont valides soit du 2 mai 2023 au 1er mai 2024.

Accès limité aux parcs de la Sépaq

Depuis la pandémie, les destinations locales sont devenues plus attrayantes. La Sépaq a constaté un attrait important pour ses parcs en raison des règles sanitaires et des fermetures des frontières durant la crise de COVID-19.

Toutefois, depuis la fin des mesures sanitaires, la Sépaq a noté un retour à la normalité du taux d'achalandage dans les derniers mois. Mais, la société d'État s'attend à un été similaire à celui de 2022 où l'achalandage était supérieur à 2019, a fait savoir la conseillère en relations avec les médias, Olivia Jacques.



Rappelons que les Québécois fréquentent davantage les parcs lors de la semaine de relâche, l'été et les vacances de Noël.