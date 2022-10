Si vous regardez vers le ciel vendredi soir, vous risquerez de constater que la lune aura de la compagnie: la planète Mars.

La planète rouge rejoindra la lune au nord-est, environ une demi-heure après le lever du satellite naturel et trois heures après le coucher du soleil. Le coucher du soleil devrait survenir de 18h30 à 20h30, tout dépendamment de la province canadienne.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Guillaume Poulin, communicateur scientifique et garde-parc technicien du parc national du Mont-Mégantic, a expliqué que le meilleur moment pour apercevoir ce duo planète-lune sera à partir du lever de la lune que plus tard dans la nuit. En effet, les corps célestes comme la lune semblent plus gros dans le ciel lorsqu’ils sont plus près de la terre, ce qui rend le tout plus impressionnant visuellement.

«Ils seront bas trois heures après le coucher du soleil, mais ils monteront de minute en minute, a-t-il affirmé à CTV News lors d’un entretien téléphonique, mercredi. Si les gens ont une vue dégagée vers le nord-est, ils auront une excellente vue sur le lever de la lune. Puis, Mars suivra.»

M. Poulin a également mentionné que Mars apparaîtra tout juste sous la lune, et les deux se dirigeront vers l’est tout au long de la nuit. Alors que la lune apparaît souvent aux côtés d’autres planètes dans le ciel, cet évènement est particulier puisque Mars approche de la fin de son cycle d’opposition et devient donc plus visible dans le ciel.

Tous les deux ans, la Terre et Mars se rapprochent l'une de l'autre. La Terre, qui a une orbite plus serrée et plus rapide, passe devant Mars. La date d'opposition de Mars cette année est le 8 décembre. C'est à ce moment-là qu'elle sera en opposition directe avec la Terre, et donc la plus proche.

«Mars n’est pas toujours visible dans le ciel, ça dépend de sa position par rapport au Soleil et à la Terre, a ajouté M. Poulin. En ce moment, la Terre accélère pour dépasser Mars sur son orbite. Alors, au début décembre, les deux planètes seront le plus près l’une de l’autre. Donc, ça devient de plus en plus visible au moment où on se parle.»