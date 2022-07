Un Canadien pourrait très bien mettre la main sur le gros lot de 1,02 milliard de dollars américains, vendredi, alors qu’une personne provenant de l’extérieur des États-Unis est en mesure de participer au tirage du Mega Millions.

En effet, les billets de loterie du Mega Millions sont vendus dans 45 États américains en plus du District de Columbia et des îles Vierges américaines, mais il n’est pas nécessaire d’être un résident de l’un de ces endroits pour acheter une participation.



N’importe quelle personne visitant l’un de ces États et de ces territoires, incluant tous les Canadiens et les autres touristes, est libre de se procurer un billet de loterie en présentiel.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les ventes sont généralement interrompues une heure avant le tirage des numéros, mais l'heure limite d'achat peut varier en fonction de l'État. Certains États, comme la Géorgie et le Kentucky, ne vendent toutefois des billets du Mega Millions qu'aux résidents.

Il est également possible de se procurer des billets de loterie sur des sites de revente, qui achèteront une participation à votre nom en échange d’un certain montant. Cependant, Mega Millions a expliqué que l’organisation n’approuvait pas ces sites et ont averti la population que «si vous choisissez de faire affaire avec ces compagnies, c’est à vos risques et périls».

Si vous gagnez, voici ce qu'il faut faire

Si vous remportez un certain montant lors du Mega Millions, vous devez cependant réclamer vos gains dans l’État où vous avez acheté le billet de loterie, bien que l’organisation indique qu’il est possible de recevoir certains prix par courrier.

30% des gains de cette loterie sont toutefois imposés par le gouvernement fédéral américain. Il peut également y avoir une taxe d'État supplémentaire, selon l'État dans lequel vous avez acheté votre billet.

Les participants canadiens n’ont pas à s’inquiéter d’être imposés par le gouvernement canadien s’ils remportent un montant pendant le Mega Millions, car les gains de loterie étrangers ne sont pas imposables.

Le gagnant du gros lot d’un milliard de dollars sera connu le vendredi 29 juillet, à 23h. Les chances de remporter le «jackpot» sont d’une contre 302,5 millions.