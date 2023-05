L'acquisition, par le groupe WestJet, des principales divisions de transport aérien et de vacances de Sunwing est devenue officielle lundi, une opération qui marque une consolidation majeure du marché canadien de l'aviation après une année tumultueuse pour les voyageurs.

Annoncée pour la première fois en mars de l'année dernière, la transaction renforce les offres de forfaits vacances de WestJet en ajoutant les services de voyagiste à son offre, même si les deux marques seront «dans un premier temps» exploitées distinctement.

Cependant, les deux compagnies aériennes passeront de concurrentes à collaboratrices, la fusion positionnant Sunwing comme un «pilier essentiel du groupe WestJet», a affirmé ce dernier dans un communiqué.

Cette décision élargit la portée de WestJet, établie à Calgary, dans l'est du Canada, en particulier dans le secteur des voyagistes, où elle vise à concurrencer Air Canada et Transat AT, toutes deux de Montréal.

Le gouvernement fédéral a approuvé en mars la prise de contrôle de Sunwing par WestJet, malgré un avertissement du Bureau de la concurrence. Ce dernier estimait que l'acquisition réalisée par la deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada entraînerait probablement une hausse des prix et une diminution des services, en particulier en ce qui concerne les forfaits.

En autorisant la transaction, Ottawa a assorti des conditions qui incluent l'extension des forfaits Sunwing à cinq nouvelles villes, le maintien de la capacité sur les itinéraires les plus touchés et le maintien d'un siège social d'affaires de la division des vacances à Toronto, en plus d'un siège régional à Montréal, pendant au moins cinq ans.

L'accord ajoute quelque 2000 employés et 18 Boeing 737 à la flotte de 109 appareils de WestJet Airlines, composée entièrement d'avions Boeing (sans compter son service régional, WestJet Encore), selon Airfleets.net.

Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été dévoilées.

Stephen Hunter, ancien chef de la direction de Vacances Sunwing, a été nommé chef de la direction de la division de vacances du groupe WestJet. M. Hunter sera responsable de toutes les activités de voyagistes et des forfaits de Vacances Sunwing et de Vacances WestJet.

«La combinaison de nos activités complémentaires marque une étape importante qui nous permettra d'accélérer nos plans de croissance et d'offrir aux Canadiens des vacances plus abordables dans plus de destinations que jamais auparavant», a fait valoir M. Hunter dans un communiqué.

Les deux sociétés sont des entreprises privées, la société mère Sunwing Travel Group étant détenue majoritairement par la famille Hunter et WestJet appartenant au gestionnaire d'investissements torontois Onex, qui a fermé le capital de la compagnie aérienne lors de son rachat pour 5 milliards $ en 2019.

WestJet et Sunwing représentent environ 37 % de la capacité en sièges sur les vols sans escale entre le Canada et les destinations soleil. Ce chiffre grimpe à 72 % entre l'Ouest canadien et les destinations soleil, a calculé le Bureau de la concurrence dans un rapport remis en octobre au ministre des Transports.