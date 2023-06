WestJet mettra fin aux activités de sa filiale Swoop d'ici la fin octobre pour intégrer les activités du transporteur à bas prix sous son enseigne principale, a annoncé vendredi le transporteur aérien.

Cette décision intervient après que les pilotes des deux lignes aériennes ont ratifié une nouvelle convention collective qui les place sur une échelle salariale uniforme.

Le chef de la direction de WestJet, Alexis von Hoensbroech, a expliqué avoir envisagé de conserver Swoop en tant que filiale distincte, mais que les salaires plus élevés de ses équipages de conduite rendaient cette option moins réaliste.

«Nous nous étions préparés pour les deux possibilités, puis nous avons décidé que, étant donné que l'ensemble n'avait pas de sens, nous étions en fait prêts à intégrer Swoop dans les activités principales», a expliqué M. von Hoensbroech lors d'un entretien téléphonique depuis le siège social de WestJet, à Calgary.

Chaque voyage en avion de la flotte de plus de 180 avions du transporteur offrira une partie des tarifs à très bas prix d'ici le 29 octobre, le lendemain de la fin des vols de Swoop, a-t-il indiqué.

«Nous élargissons en fait la portée (de nos offres) à très bas prix à un réseau beaucoup, beaucoup plus large que nous n'aurions jamais pu couvrir avec Swoop. Nous voyons donc cela comme un avantage et comme une empreinte accrue pour l'offre à très bas prix au Canada.»

Les pilotes de WestJet et de Swoop ont obtenu une augmentation de salaire de 24% sur quatre ans dans le cadre d'une entente de principe conclue le mois dernier, après avoir évité de justesse une grève.

Les négociations se sont poursuivies jusqu'à la toute fin, et WestJet a annulé plus de 230 vols en cas qu'un arrêt de travail survienne avant qu'un accord ne soit conclu, quelques heures avant la date limite de grève du 19 mai.

La concurrence pour les tarifs aériens bon marché s'est intensifiée ces dernières années, en particulier dans l'Ouest canadien, alors que les nouveaux venus Flair Airlines et Lynx Air ont concurrencé Swoop pour obtenir des parts de marché sur des routes clés.

«Le marché est devenu assez concurrentiel», a observé M. von Hoensbroech, tout en insistant sur le fait que l'intégration de Swoop renforçait son emprise sur les offres à bas prix, plutôt que de marquer un recul.

La société a précisé qu'aucune mise à pied n'était attendue avec l'intégration, tous les employés de Swoop devant passer à la ligne principale.

Ratification de la nouvelle convention

Un peu plus tôt vendredi, le syndicat de l'Air Line Pilots Association (ALPA) a indiqué que les pilotes de WestJet et de Swoop avaient ratifié leur nouvelle convention collective de quatre ans, qui comprend des augmentations de salaire parmi les meilleures de l'industrie, des éléments de sécurité d'emploi et des améliorations majeures au chapitre des horaires et de la qualité de vie.

L'association a affirmé que 87% des pilotes qui ont voté ont soutenu l'accord.

Le nouveau contrat entre en vigueur le 1er juillet, avec une augmentation de salaire rétroactive au 1er janvier. Il expire fin 2026.

«La mise en place de cet accord contribuera grandement à résoudre de nombreux problèmes de main-d'œuvre de la compagnie aérienne et apportera plus de stabilité à nos activités», a fait valoir Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet de l'ALPA, dans un communiqué de presse.