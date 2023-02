WestJet a temporairement suspendu le service transatlantique entre trois villes canadiennes et l'Europe.

La compagnie aérienne a annoncé lundi qu'elle suspendait le service transatlantique entre Halifax et l'Europe, dans le cadre de son horaire estival pour 2023.

Elle a également confirmé qu'elle avait suspendu le service transatlantique vers l'Europe depuis Vancouver et Toronto depuis le début de décembre 2022.

La compagnie aérienne affirme que ces changements font partie d'une série de décisions stratégiques qu'elle prend pour son service transatlantique pour s'ajuster aux contraintes de capacité.

Selon le vice-président exécutif et directeur commercial de WestJet, John Weatherill, ces changements sont «des décisions difficiles, mais (...) la suspension temporaire aidera la compagnie aérienne à repositionner ses investissements pour mieux servir les passagers dans les années à venir».

WestJet a précédemment suspendu ses vols entre Halifax et Montréal, depuis du 28 octobre. Les liaisons entre Halifax et Sydney, en Nouvelle-Écosse, ont également été suspendues depuis le 15 novembre et celles entre Halifax et Ottawa, et Halifax et Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, devaient prendre fin les 8 et 10 janvier, respectivement.