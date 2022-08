Le musicien du groupe Arcade Fire Win Butler est visé par des allégations d’inconduites sexuelles par quatre personnes, a rapporté samedi le média Pitchfork.

Les faits se seraient déroulés entre 2015 et 2020, entre autres à Montréal, alors que les présumées victimes étaient âgées de 18 à 23 ans. Butler avait pour sa part entre 34 et 39 ans lors des évènements allégués.

Trois femmes, toutes admiratrices du groupe et de la musique de Butler, avancent que le rockeur a eu des comportements sexuels inappropriés, notamment l’envoi de «sextos» non sollicités. Elles estiment que les interactions sont inappropriées en raison de «l’écart d’âge, de la dynamique de pouvoir et du contexte» au moment où elles seraient arrivées.

Une quatrième personne, qui s’identifie au genre fluide, avance que le chanteur a commis deux agressions sexuelles en 2015.

Certains évènements auraient eu lieu alors qu’il était en couple avec son ex-conjointe et membre du groupe Régine Chassagne, avec qui il a eu un enfant.

Butler a fait parvenir à Pitchfork une réponse (via une agence new-yorkaise spécialisée dans la gestion de crise) aux allégations, ne niant pas avoir eu des interactions sexuelles avec les quatre personnes.

Il soutient cependant que ces relations étaient désirées et qu’il n’avait initié aucune d’entre elles.

«Bien que ces relations aient toutes été consensuelles, je suis vraiment désolé pour tous ceux que j’ai blessés par mon comportement», a écrit ce dernier, affirmant qu’il traversait une période de dépression marquée par une consommation excessive d’alcool lors des présumés évènements.

«J’ai longtemps lutté contre des problèmes de santé mentale et les fantômes d'une enfance difficile. Dans la trentaine, j’ai commencé à boire alors que je faisais face à la plus grave dépression de ma vie après que notre famille eut fait une fausse couche», relate le leader d’Arcade Fire qui vient d’entamer une tournée mondiale pour son album WE.

«Je suis désolé pour la douleur que j'ai causée. Je suis désolé de ne pas avoir mieux saisi l'impact que je peux avoir sur certaines personnes», peut-on lire dans un communiqué publié par une firme de relations publiques.

Régine Chassagne s'est dite convaincue que Butler «n’a jamais touché et ne toucherait jamais une femme sans son consentement».

Arcade Fire est reconnu comme l'un des groupes canadiens le plus populaires de la scène indie rock depuis le début des années 2000.

La formation montréalaise doit amorcer cette semaine une tournée mondiale pour présenter son sixième album, «We». Un arrêt au Centre Bell de Montréal est prévu pour le 3 décembre prochain.

Avec des informations de La Presse canadienne