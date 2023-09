Une haute responsable de l'Union européenne (UE) a déclaré mardi que le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, est la principale source de fausses informations et a exhorté le propriétaire Elon Musk à se conformer aux lois de l'UE visant à lutter contre la désinformation.



En prévision des prochaines élections, Google, TikTok, Microsoft et Meta ont également plus à faire pour lutter contre la désinformation, dont une grande partie provient de la Russie, qui utilise les médias sociaux pour mener une «guerre des idées» contre la démocratie, a martelé la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova.

L'opération de désinformation de Moscou «est une arme de manipulation de masse de plusieurs millions d'euros visant à la fois les Russes, les Européens et le reste du monde», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Avec des élections prévues en Slovaquie et en Pologne dans les semaines à venir, ainsi qu'un vote à l'échelle de l'Union l'année prochaine, les grandes plates-formes en ligne doivent prendre en compte le risque d'ingérence en ligne, a-t-elle poursuivi.

Le Kremlin et d'autres acteurs malveillants «essaieront d'utiliser les caractéristiques de conception des plateformes pour manipuler», a soutenu Jourova.

Elle faisait le point sur le Code de conduite de l'UE sur la désinformation de 2022, qui concerne les 27 pays de l'Union européenne. Google, TikTok, Microsoft et la maison mère de Facebook et Instagram, Meta, ont adhéré volontairement au code l'année dernière, mais Twitter en est sorti après l'achat de la plateforme par Musk.

X est «la plateforme avec le plus grand nombre de publications erronées ou de désinformation», a avancé Jourova.

Un courriel adressé à l'équipe de presse de l'entreprise pour demander un commentaire a abouti à une réponse générée automatiquement indiquant : «Occupé pour le moment, veuillez revenir plus tard».

La Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, a publié une étude portant sur six plateformes en ligne en Pologne, en Slovaquie et en Espagne, qui a révélé que Twitter avait la plus grande prévalence de désinformation et le plus grand nombre d'acteurs de désinformation.

«Twitter a la plus grande visibilité» en ce qui concerne la désinformation, indique le rapport.

Jourova a averti Musk en lui disant que «ce n'est pas parce que son entreprise a quitté le code qu'il est hors de portée». Le code a été intégré dans un nouvel ensemble strict de réglementations européennes obligatoires appelées le Digital Services Act, qui soumet les plus grandes plateformes en ligne, y compris X, au plus haut niveau de surveillance.

Maintenant, «il y a des obligations prévues par la loi, donc mon message pour Twitter est le suivant : "vous devez vous conformer à la loi, et nous surveillerons ce que vous faites"», a-t-elle déclaré.

En vertu du code, les plateformes en ligne s'engagent à prendre des mesures visant à réduire la désinformation et doivent soumettre régulièrement des rapports.

Après avoir soumis des «rapports de base», leurs premiers rapports semestriels exposant comment ils mettent en œuvre ces promesses ont été publiés mardi.