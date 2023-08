Les quelques millimètres de pluie tombés samedi ont permis aux autorités de mieux analyser la situation des feux de forêt qui menacent Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Dimanche, ils en étaient à mettre en place la meilleure stratégie possible pour défendre la ville.

«Ce qu'on envisage de faire, c'est de scanner une section de l'incendie et de voir sur quelles zones on devrait se concentrer pour que nos opérations aient le plus d'impact», a expliqué le porte-parole du territoire responsable de transmettre les informations sur les incendies, Mike Westwick.

Les différentes équipes vont donc utiliser des capteurs infrarouges pour repérer les endroits où le feu est le plus vulnérable. Couvrir tout l'incendie serait impossible, a reconnu M. Westwick, mais les opérations se concentreront sur les zones les plus critiques.

Dimanche, les flammes sont restées à environ 15 kilomètres de la ville déserte, qui est presque complètement évacuée. Sur les 20 000 habitants que compte la ville en temps normal, il en reste seulement une poignée, pour la plupart des membres des équipes d'urgence.





Environ quatre millimètres de pluie sont tombés samedi et ont donné aux pompiers forestiers la chance de construire des coupe-feux sur le flanc ouest de Yellowknife. Des gicleurs ont aussi été installés.

«Ce travail est pratiquement terminé, ce qui est une très bonne nouvelle, a souligné M. Westwick. On continue d'avancer.»

Malgré la hausse des températures, une baisse du taux d'humidité et le retour de vents plus fort, M. Westwick a estimé que l'incendie ne devrait pas atteindre Yellowknife ni dimanche ni lundi.

Des mesures spéciales ont aussi été déployées pour assurer la sécurité de la population itinérante de Yellowknife.

«Il y a eu une sensibilisation importante auprès des personnes sans abri, a indiqué M. Westwick. Nous avons réussi à mettre en place du soutien avec des ressources en Alberta.»

Par ailleurs, les incendies ont continué de menacer d'autres communautés du territoire dimanche, alors que seulement huit kilomètres séparaient Hay River de l'incendie le plus proche. Les vents devraient toutefois être en mesure de repousser les flammes.

Fort Smith n'aura peut-être pas autant de chance. Bien que les équipes aient construit des coupe-feux et installé des gicleurs pour protéger la ville, les vents devaient souffler directement vers la municipalité.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du territoire, Shane Thompson, a révélé qu'au cours de la semaine dernière, 68 % de la population des Territoires du Nord-Ouest a dû fuir en raison des incendies.

Aucune date n'a été fixée pour le retour à la maison.