Le professeur de l'Université de Montréal Yoshua Bengio fera partie d'un nouveau conseil consultatif scientifique sur les avancées technologiques, dont la création a été annoncée jeudi par le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.

M. Bengio, fondateur et directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila, figurera parmi plusieurs membres externes universitaires de divers pays.

En annonçant la création du nouveau conseil consultatif, M. Guterres a dit croire qu'il renforcerait le rôle des Nations unies «en tant que source fiable de données et de preuves». Il a indiqué que le groupe fournira des conseils à son équipe de direction et à lui-même.

«Les progrès scientifiques et technologiques peuvent soutenir les efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable — mais ils suscitent également des préoccupations éthiques, juridiques et politiques qui nécessitent des solutions multilatérales», a déclaré le secrétaire général dans un communiqué.

M. Bengio est cité dans le communiqué, disant que la création du conseil souligne «l'attachement indéfectible des dirigeants de l'ONU aux principes de la méthode scientifique».

L'expert en intelligence artificielle dit être impatient d'appuyer le secrétaire général «pour faire entendre la voix des politiques et de la prise de décisions fondées sur la science».

Selon Ismahane Elouafi, scientifique en chef à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le conseil jouera «un rôle crucial dans la résolution des dilemmes moraux, sociaux et politiques complexes présentés par les progrès scientifiques et technologiques rapides».

L'objectif principal du conseil sera de fournir des informations indépendantes sur les tendances à l'intersection de la science, de la technologie, de l'éthique, de la gouvernance et du développement durable, a-t-on indiqué, jeudi.