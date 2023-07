Yvan Godbout, auteur québécois acquitté en 2020 d’avoir produit et distribué de la porno juvénile en raison d’un passage de son roman Hansel et Gretel, tire un trait sur sa carrière d’auteur.

Le romancier en a fait l’annonce dans une publication sur Facebook, lundi, le même jour où une entente a été conclue sur l’adaptation destinée à la télé de la série de livres Les contes interdits, dont Hansel et Gretel fait partie. Le livre de M. Godbout est exclu de l’adaptation.



Impossible de savoir si l’annonce de sa retraite littéraire et l’exclusion de son œuvre de l’adaptation télévisée des Contes interdits sont liés: M. Godbout souligne qu’il ne répondra à aucun message. «Aucun», répète-t-il.

«Je n'en peux simplement plus de découvrir mon nom dans quelques articles, même pour une excellente nouvelle, parce que je sais que j'y découvrirai deux horribles mots juste à côté», dit le désormais ex-romancier.

«Je mets fin à ma carrière d’auteur […] et tenterai de réintégrer le marché du travail. Un marché que je n’aurais jamais dû quitter.» - Yvan Godbout

M. Godbout a cependant indiqué qu’il honorera ses engagements 2023 et ses projets en cours d’écriture, même si «[son] cœur et [son] esprit ont atteint leur limite».

 

Au départ, l’auteur avait été accusé de production de pornographie juvénile pour avoir écrit dans son roman d’horreur un passage décrivant de manière explicite le viol d’une fillette de neuf ans par son père.

Le roman, paru en 2017, avait fait l’objet d’une plainte aux policiers, ce qui avait mené à l’arrestation de l’auteur.

Cette arrestation et les accusations qui avaient été déposées avaient provoqué un mouvement de soutien à l’auteur, la communauté littéraire estimant qu’une œuvre de fiction ne pouvait être ainsi associée à la réalité de la pornographie juvénile.

Le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure avait acquitté Yvan Godbout et les Éditions AdA en septembre 2020 et invalidé du même coup une série d’articles du Code criminel. Le magistrat voyait dans ces articles des limites déraisonnables à la liberté d’expression et estimait qu’on ne pouvait mettre sur le même pied des images démontrant une réalité tangible et une fiction littéraire.