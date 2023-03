Le président ukrainien a publié mercredi une vidéo montrant ce qu'il a affirmé être un missile russe percutant un immeuble d'habitation dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, après que la Russie ait lancé des drones explosifs qui ont tué au moins quatre personnes dans un dortoir d'étudiants près de Kyiv avant l'aube.

Quelques heures auparavant, le premier ministre japonais avait quitté la capitale ukrainienne à la suite d'une manifestation de soutien au pays.

Le même jour, le dirigeant chinois Xi Jinping a quitté Moscou après avoir discuté de sa proposition de mettre fin à la guerre, qui a été rejetée par l'Occident comme étant sans issue.

À lire également : Guerre en Ukaine: Pékin et Moscou affichent leur rapprochement

La vidéo postée par le président Volodymyr Zelensky sur Telegram semble être une séquence de télévision en circuit fermé qui a capturé le moment où un missile a frappé l'immeuble résidentiel de neuf étages situé près d'une route très fréquentée.

Les médias ukrainiens ont diffusé des photos montrant des appartements carbonisés sur plusieurs étages, et des flammes s'échappant de certains d'entre eux. Le nombre de victimes n'est pas connu.

Cependant, Vladimir Rogov, un fonctionnaire de l'administration régionale nommée par Moscou pour la partie de la région de Zaporijjia occupée par la Russie, a affirmé que l'immeuble avait été touché par un missile de défense aérienne ukrainien qui avait été lancé pour intercepter un missile russe.

Il n'a fourni aucune preuve à l'appui de son affirmation.

À lire également :

La Russie a nié avoir pris pour cible des zones résidentielles, bien que les tirs d'artillerie et de roquettes touchent quotidiennement des immeubles d'habitation et des infrastructures civiles. Les responsables russes ont accusé les défenses aériennes ukrainiennes d'être à l'origine de certaines des frappes les plus meurtrières sur des immeubles d'habitation, estimant que le déploiement de systèmes de défense aérienne dans des zones résidentielles mettait les civils en danger.

Une attaque de drone a partiellement détruit un lycée et deux dortoirs dans la ville de Rzhyshchiv, au sud de la capitale ukrainienne, ont indiqué des responsables locaux. On ignore combien de personnes se trouvaient dans les dortoirs à ce moment-là.

Le corps d'un homme de 40 ans a été retiré des décombres au cinquième étage d'un dortoir, selon le chef de la police régionale, Andrii Nebytov.

Plus de 20 personnes ont été hospitalisées, selon M. Nebytov, et quelques autres sont portées disparues.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 16 des 21 drones lancés par la Russie, selon l'état-major ukrainien. Huit d'entre eux ont été abattus près de la capitale, selon l'administration militaire de la ville. D'autres attaques de drones ont frappé la province de Khmelnytskyi, au centre-ouest du pays.

Le barrage de drones et d'autres attaques nocturnes russes qui ont frappé des infrastructures civiles ont suscité une réponse cinglante du président Volodymyr Zelensky, un jour après que M. Xi et le président russe Vladimir Poutine eurent discuté des propositions de la Chine pour négocier la fin de la guerre.

«Plus de 20 drones meurtriers iraniens, plus des missiles, de nombreux tirs d'obus, et tout cela en une seule nuit de terreur russe», a écrit M. Zelensky en anglais sur Twitter.

Chaque fois que quelqu'un prononce le mot «paix» à Moscou, un nouvel ordre est donné pour de telles frappes «criminelles», a-t-il écrit.

Le ministère ukrainien des Finances a annoncé mercredi qu'il s'était mis d'accord avec le Fonds monétaire international sur un programme de prêts de 15,6 milliards $ US destiné à consolider les finances de Kyiv. L'invasion russe a paralysé l'économie et les autorités ukrainiennes espèrent que l'accord avec le FMI encouragera leurs alliés à leur apporter également un soutien financier.