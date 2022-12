Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué mercredi une visite étonnante en temps de guerre à Washington pour remercier les dirigeants américains et les «Américains ordinaires» pour leur soutien dans la lutte contre l'invasion russe et pour demander une aide continue dans les mois difficiles à venir.

Le président Joe Biden et le Congrès ont répondu avec des milliards de dollars en nouvelle aide et un engagement d'aider l'Ukraine à rechercher une «paix juste».



Joe Biden a accueilli M. Zelensky dans le bureau ovale, affirmant que les États-Unis et l'Ukraine continueraient de projeter une «défense unie» alors que la Russie mène un «assaut brutal contre le droit de l'Ukraine à exister en tant que nation». M. Zelensky, qui effectuait son premier voyage connu en dehors de son pays depuis l'invasion de la Russie en février, a déclaré qu'il voulait visiter le pays plus tôt et que sa visite montrait maintenant que «la situation est sous contrôle, grâce à votre soutien».

Cette importante visite de M. Zelensky survient 10 mois après le début du conflit dans son pays, qui a mené à des dizaines de milliers de morts et de blessés dans les deux camps.

La visite de M. Zelensky visait à revigorer le soutien à son pays aux États-Unis et dans le monde, alors que les alliés se lassent de plus en plus de la guerre coûteuse et de sa perturbation des approvisionnements alimentaires et énergétiques mondiaux.

À lire également : Volodymyr Zelensky se prépare à se rendre aux États-Unis mercredi

Il a souligné que ce voyage avait pour but de «renforcer les capacités de résilience et de défense» de son pays, en plus de discuter de différents moyens de coopération entre l’Ukraine et les États-Unis.

Volodymyr Zelensky est accueilli à la Maison Blanche par Joe et Jill Biden pic.twitter.com/aWc2kkzJIq — BFMTV (@BFMTV) December 21, 2022

Elle arrive aussi au moment où les États-Unis s'apprêtent à voter sur l'octroi d'une aide d'urgence supplémentaire de 45 milliards $ US pour aider l'Ukraine.

Juste avant son arrivée, les États-Unis ont annoncé leur plus grande livraison d'armes à l'Ukraine, y compris des missiles sol-air Patriot.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aux États-Unis, mercredi. Après la réunion de la Maison-Blanche, le président ukrainien devait prononcer un discours devant le Congrès dans la soirée, auquel devrait assister la vice-présidente Kamala Harris.

M. Biden a déclaré que la Russie «essaie d'utiliser l'hiver comme une arme, mais que le peuple ukrainien continue d'inspirer le monde». Il a dit au président Zelensky, qui portait un chandail en coton ouaté et des bottes de couleur vert armée, que «c'est un honneur d'être à ses côtés».

À lire également :

Lors d'une conférence de presse conjointe dans la salle est, Joe Biden a déclaré qu'il était «important pour le peuple américain, et pour le monde, d'entendre directement de vous, Monsieur le Président, le récit du combat de l'Ukraine, et la nécessité de continuer à rester unis en 2023».

Peu avant l'arrivée de M. Zelensky, l'administration Biden a annoncé qu'elle offrira 1,85 milliard $ en aide militaire à l'Ukraine.

De cette somme, 1 milliard $ prendra la forme d'armes et d'équipements provenant des réserves du Pentagone, dont des missiles sol-air Patriot pour la première fois, et 850 millions $ iront à l'initiative d'assistance à la sécurité en Ukraine.

«Alors que la Russie poursuit ses attaques brutales contre les infrastructures critiques en Ukraine, les États-Unis accueillent aujourd'hui le président Volodymyr Zelensky à Washington pour souligner notre engagement continu envers le peuple ukrainien», a souligné le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, dans un communiqué.

M. Blinken a ajouté que les États-Unis fourniront «de nouvelles capacités militaires renforcées pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'offensive non provoquée de la Russie».

M. Zelensky et d'autres responsables ukrainiens ont fait pression sur les dirigeants occidentaux pour qu'ils fournissent à l'Ukraine des armes plus poussées afin d'aider leur pays dans sa guerre contre la Russie.

Le Patriot serait le système de missiles sol-air le plus avancé que l'Occident ait fourni à l'Ukraine pour l'aider à repousser les attaques aériennes russes.

Avant de prendre le chemin des États-Unis, M. Zelensky a fait une audacieuse, mais dangereuse, sortie la veille sur ce qu'il a appelé le point le plus chaud de la ligne de front du conflit, soit la ville de Bakhmout, dans la province ukrainienne contestée du Donetsk.

Il a félicité les troupes ukrainiennes pour leur «courage, leur résilience et leur force», au même moment où des tirs d'artillerie retentissaient non loin.

Invoquant des problèmes de sécurité, des responsables étaient méfiants quant aux projets de voyage de M. Zelensky à Washington.

M. Zelensky a souligné que ce voyage avait pour but de «renforcer les capacités de résilience et de défense» de son pays, en plus de discuter de différents moyens de coopération entre l'Ukraine et les États-Unis.

MM. Biden et Zelensky ont d'abord discuté de l'idée d'une visite lors d'un appel téléphonique le 11 décembre, suivi d'une invitation officielle trois jours plus tard, selon un haut responsable de l'administration américaine. M. Zelensky a accepté l'invitation vendredi et elle a été confirmée dimanche, lorsque la Maison-Blanche a commencé à se coordonner avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour organiser le discours au Congrès.

Dans un communiqué publié mardi soir, l'attachée de presse de la Maison-Blanche a indiqué que M. Biden se réjouissait de la visite de M. Zelensky et que son discours devant le Congrès démontrerait «le soutien fort et bipartisan dont bénéficie l'Ukraine».