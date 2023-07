Quelque 200 athlètes de l'Outaouais prendront part à la 57e finale des Jeux du Québec qui débute ce vendredi à Rimouski.

Le premier bloc de ces athlètes partira vendredi matin en direction du Bas-Saint-Laurent.



Les sports à l'honneur seront l'athlétisme, le baseball masculin, le basketball masculin et féminin, la natation régulière et en eau libre, le triathlon, le cyclisme sur route, ainsi que le volleyball de plage masculin et féminin.

Le 2e bloc d'athlètes de la région prendra le départ mardi prochain.

Les disciplines au programme seront le baseball féminin, le vélo de montagne, le golf, la natation artistique, le tir à l’arc, le soccer masculin et féminin, la voile et le volleyball masculin et féminin.