L'organisation des Grands Feux du Casino Lac-Leamy dresse un bilan fort positif du 25e anniversaire de l'événement.

Au total, plus de 40 000 personnes ont mis les pieds sur le site du Musée canadien de l'histoire pour assister à l'un des six spectacles pyromusicaux, dont quatre affichaient complet.



Les nouveautés, notamment l'offre culinaire, ont semblé plaire aux festivaliers.

« Ce fut un réel honneur de célébrer le quart de siècle d’un événement aussi emblématique pour la région que les Grands Feux du Casino Lac-Leamy le sont, a souligné le président-directeur général de l'événement, Marc-Antoine Massicotte. Ce fut magique d’apercevoir les enfants s’émerveiller et les participants arriver de plus en plus tôt afin de profiter du site comme jamais auparavant et découvrir entre autres nos nouveaux volets multimédias et de cuisine sur le feu avec autant d’enthousiasme! En résumé, pouvoir célébrer le riche historique de l’événement, tout en dévoilant une panoplie de nouveautés, fut un privilège pour mon équipe et moi. »

Le prix coup de coeur du public est par ailleurs allé aux États-Unis, avec le spectacle Tie Dye Sky.

L'organisation, qui remercie ses quelque 350 bénévoles, donne déjà rendez-vous aux festivaliers l'an prochain pour la 26e édition.