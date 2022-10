Le service des incendies de la Ville de Gatineau est à finaliser la révision de son schéma de couverture de risques.

Parmi ses priorités, notons l'ajout d'effectifs et de véhicules, la construction d'une nouvelle caserne dans le secteur Aylmer et la mise en place d'une équipe spécialisée en recherche et sauvetage en milieu urbain.



Pour son directeur, Denis Doucet, il s'agit d'abord et avant tout d'une mise à niveau des services à la population, surtout dans l'ouest de la Ville.



«Dans les dernières années, il y a eu une croissance importante dans l'ouest de la ville, ce qui a amené certains écarts de nos temps de réponse selon les normes.»

Le budget global requis pour tous ces ajouts est de 43 millions $, dont plus des deux-tiers iraient pour la caserne d'Aylmer.

Les citoyens sont d'ailleurs invités à une assemblée publique de consultation le 24 octobre prochain afin de fournir leurs commentaires sur ce schéma.