475 000$ ont été amassés dimanche à l'occasion de la Course pour les enfants RBC, qui avait lieu à Ottawa.

L'événement était de retour en présentiel pour la première fois depuis le début de la pandémie.



Au total, environ 2000 personnes ont participé à l'une ou l'autre des épreuves.

Les fonds seront remis à la Fondation du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario et permettront de soutenir des initiatives en santé mentale pour les jeunes.

«La santé mentale des jeunes est une cause qui nous tient à cœur. Il est essentiel que les jeunes aient accès à l’aide dont ils ont besoin, a déclaré Marjolaine Hudon, présidente régionale, Services bancaires personnels et commerciaux de la RBC et présidente de la Course. Voir autant de collègues, de familles, d’équipes sportives et d’amis se réunir en personne était vraiment inspirant. Merci de contribuer à faire en sorte que les jeunes obtiennent le soutien dont ils ont besoin en matière de santé mentale.»