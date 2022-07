En Ontario, des médecins font pression pour que le gouvernement élargisse l'admissibilité à la quatrième dose de vaccin contre la COVID-19 à tous les adultes.

Selon un épidémiologiste de l'Université d'Ottawa, il faudrait le faire le plus rapidement possible pour aider à prévenir l'arrivée d'une nouvelle vague de la pandémie cet automne.



Présentement, en Ontario, la quatrième dose de vaccin est réservée aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu'à certaines personnes plus vulnérables.

Au Québec, tous les adultes y sont admissibles.

