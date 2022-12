Une septuagénaire est dans un état critique après avoir été impliquée dans un accident dimanche avant-midi sur l'autoroute 416, près de Kemptville, au sud d'Ottawa.

La conductrice a perdu la maîtrise de sa voiture vers 11h.



Elle a effectué un tonneau et est allée percuter un autre véhicule qui se trouvait déjà dans le fossé à la suite d'une sortie de route.

La dame a été transportée à l'hôpital, où l'on craignait pour sa vie aux dernières nouvelles.

Son passager a subi des blessures mineures.

Les mauvaises conditions routières pourraient être en cause dans cet accident.

#GrenvilleOPP is currently at scene of 2 vehicle collision on #Hwy416 nb north of the Kemptville exit @North_Grenville. A car crashed into an unoccupied vehicle from earlier collision in ditch. Two people taken to hospital. Road closure in place. Pse slow down @OPP_COMM_ER ^ac pic.twitter.com/PVpNINF1fV