Action Gatineau demande un plan clair quant à l'ex-site d'enfouissement Cook du secteur Aylmer.

Sa porte-parole pour le secteur Ouest et conseillère municipale du district Deschênes, Caroline Murray, demande à la mairesse France Bélisle d'établir rapidement une stratégie quant aux corrections à apporter à ce site.



Elle a rappelé que Mme Bélisle s’était engagée à faire les travaux nécessaires sur le système de captation de gaz à effet de serre de l'endroit dans les 100 premiers jours suivant le début de son mandat.



«La mairesse s'est elle-même mise au pied du mur en campagne électorale en disant que c'était un enjeu extrêmement important. (...) Ça fait un an et demi et ce n'est toujours pas réglé», affirme Caroline Murray.

La mairesse Bélisle a laissé entendre qu'une annonce serait faite sous peu dans ce dossier.

Rappelons que l'ex-site d'enfouissement Cook a reçu 1,6 million de tonnes de déchets de 1975 à 1989.