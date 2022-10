Un résident d'Ottawa a été accusé en lien avec une agression sexuelle qui se serait produite vendredi dernier au centre-ville de la capitale fédérale.

La victime circulait à pied vers 22h15 non loin du campus de l'Université d'Ottawa, soit près de l'intersection de l'avenue King-Edward et de la rue Wilbrod, quand un homme l'a accostée par derrière et traînée de force dans une ruelle avoisinante.



Abel Hailu, 24 ans, devra maintenant répondre en cour des accusations qui pèsent contre lui, notamment d'agression sexuelle armée et de séquestration.



Les enquêteurs de la police d'Ottawa estiment qu'il pourrait y avoir d'autres victimes dans cette affaire.