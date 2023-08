Environnement Canada a mis fin à une alerte à la tornade émise en fin d'après-midi pour les secteurs de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache.

«À 14h52 , les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles. Un nuage en entonnoir est observé au nord de Mirabel», précisait-on sur le site de Québec en alerte peu avant 15h.

Plus tôt jeudi, Environnement Canada a annoncé que les conditions météorologiques étaient propices dans le sud et le centre du Québec à la formation d’orages violents. Celles-ci demeuraient en vigueur vers 15h40.

L’agence fédérale précise que ces orages pourraient produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte, jusqu’en soirée.



Ces risques de mauvais temps concernaient plusieurs régions: une partie de l’Outaouais et des Laurentides, Lanaudière, Montréal, la Montérégie, l’Estrie et la Beauce, le Centre-du-Québec, la Mauricie, les Bois-Francs, et la région de Québec.

Environnement Canada rappelle que les orages violents peuvent produire des tornades et que les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.

«La ligne d’orages violents s’étend des environs d’Ottawa et de Gatineau vers le sud-ouest jusqu’à l’ouest du comté de Lanark. Danger: rafales à 90 km/h, 40 mm de pluie et possiblement jusqu’à 125 mm par endroits», a fait savoir l’agence fédérale dans son avis.

«D’importantes quantités de pluie ont été enregistrées à Ottawa depuis midi. La station météorologique automatique d’Ottawa a enregistré 48,7 millimètres en une heure. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.»

Des avertissements d’orages violents ont aussi commencé à être publiés pour certains secteurs des Laurentides.

Sur X, l’ancien Twitter, l’Aéroport international Montréal-Trudeau a prévenu que «pour des raisons de sécurité, la foudre pourrait perturber l’horaire des vols, les opérations au sol et la livraison des bagages».

«Vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne avant de vous rendre à l’aéroport», a recommandé l’aéroport sur son compte officiel.

Avec des informations de Noovo Info