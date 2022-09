Le candidat libéral dans Pontiac, André Fortin, promet la création d'un quartier de la santé dans le secteur d’Aylmer s'il est élu le 3 octobre.

Il en a fait l'annonce dimanche, lors du lancement de sa campagne électorale, déplorant que les électeurs de sa circonscription aient à se rendre à Hull ou Gatineau pour une simple prise de sang.



Il souhaite notamment la construction d’une super-clinique médicale et l’agrandissement du CLSC LeGuerrier et du CHSLD Renaissance.

«La population du secteur d’Aylmer grandit à vue d’œil, affirme André Fortin. Le cœur d’Aylmer accueille aussi de plus en plus de résidences de personnes ainées. Ceci entraîne une augmentation évidente de la demande en matière de soins de santé. Malheureusement, de plus en plus d’Aylmerois sont sans médecin de famille. D’autres doivent se rendre à Gatineau pour des prises de sang et à Hull pour des tests Covid. C’est insensé. Les citoyens d’Aylmer méritent des soins de proximité.»