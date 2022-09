Les primes d'assurance auto ont augmenté de 5,3% en moyenne en Outaouais entre 2020 et 2021.

Selon une étude réalisée par Hello Safe, la prime annuelle moyenne s'établit maintenant à 820$ en région.



C'est l'une des primes les plus élevées au Québec.

L'augmentation moyenne en province est toutefois du même ordre que celle qu'ont encaissé les automobilistes de l'Outaouais.

Les zones urbaines, comme Montréal, Laval et Québec, sont celles où surviennent le plus de sinistre automobiles.

À l'opposé, les régions moins peuplées sont plus épargnées.

« En 2021 au Québec, les sinistres automobiles ont coûté aux compagnies d'assurance un total de près de 2,2 milliards $, en hausse de 11,2% en un an, a indiqué Hello Safe. Pourtant, dans le même temps, le nombre total de sinistres automobiles enregistrés en 2021 n'a progressé "que" de 3,4%, se fixant à 492 787. Ce différentiel s'explique par l'augmentation du coût moyen des sinistres, qui est passé de 4 149 à 4 461 $ entre 2020 et 2021, soit une hausse de 7,52%. »