Un avertissement de chaleur est en vigueur en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien.

On ressentira jusqu'à 37 degrés mardi avec le facteur Humidex, et jusqu'à 39 mercredi.



Environnement Canada appelle à la prudence, alors que la qualité de l'air pourrait se détériorer.

«L'air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air et faire en sorte que la cote air santé approche de la catégorie de risque élevé, a fait savoir Environnement Canada. Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l'aggravation de certains problèmes de santé.»

Depuis le mois de mai, on dénombre seulement huit journées où le mercure a dépassé la barre des 30 degrés à Gatineau-Ottawa.

La bonne nouvelle, c'est que la pluie de lundi a fait diminuer les risques d'incendie de forêt.

D'ailleurs, la CCN et la Ville d'Ottawa ont levé les avis d'interdiction des feux à ciel ouvert qui avaient été émis ce week-end.