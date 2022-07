Un conflit de travail pourrait perturber la rentrée à l'Université d'Ottawa.

L'Association des professeurs à temps partiel craint que l'employeur ne décrète un lock-out à compter du 10 août prochain, date à laquelle ses membres ne seront plus protégés par les dispositions de la convention collective.



Le syndicat déplore que la partie patronale ait refusé son offre de négociation, demandant plutôt au conciliateur l'émission de l’avis de non-constitution d'une commission.

«Nous avons fait tous les efforts nécessaires pour parvenir à une entente pendant nos deux jours de conciliation, a affirmé Robert Johnson, président du comité de négociation et de l’APTPUO. Malheureusement, l’employeur a décidé de mettre les professeur.e.s et les étudiant.e.s dans l’incertitude en nous menaçant d’un conflit de travail majeur.»

L'Association compte mettre en place une série d'actions afin de forcer l’employeur à retourner à la table de négociation.

«Nous pouvons déjà constater que nos membres sont mobilisés dans cette ronde de négociation, a affirmé Luc Angers, membre du comité de négociation et Vice-Président de l’Association. Plus de 630 membres ont participé au vote de grève et déjà plus de 400 membres nous ont contactés pour donner leurs coordonnées personnelles dans l’éventualité où l’employeur interromprait les courriels professionnels de l’université. Personne à l’APTPUO ne souhaite un conflit de travail. Mais si l’employeur décide de prendre ce chemin, il doit savoir que nous sommes prêts!»