Les policiers de Gatineau pourraient avoir un tout nouveau quartier général d'ici quelques années.

Les élus ont entamé une réflexion à huis clos en ce sens la semaine dernière.



La mairesse, France Bélisle, souligne que l'idée n'est pas nouvelle, mais que l'annonce de la construction du futur hôpital régional sur le terrain du poste de police de Hull a relancé la réflexion.

«L’idée d’un quartier général de la police, c'est dans les cartons depuis des années, a-t-elle affirmé. Là, on arrive à un moment charnière où on doit s'en occuper parce qu'on a un hôpital qui va arriver et on a besoin d'avoir une solution.»

Des présentations sur d'éventuels sites pour la construction du nouveau QG, ainsi que sur la facture du projet, sont prévues au retour des vacances estivales.

En attendant, des roulottes seront installées au poste de police du boulevard Gréber afin de remédier au manque d'espace.

