L'usine de la papetière Résolu de Gatineau pourrait bientôt changer de vocation.

L'entreprise vient d'être vendue à la Corporation Domtar, qui souhaite convertir l'usine de papier journal pour la production de papier d'emballage.



Une étude de faisabilité sera lancée prochainement.

«Ceci démontre bien comment la diversification des activités, les ressources financières et les capacités techniques du Groupe Papier Excellence peuvent ouvrir de nouvelles voies stratégiques pour des actifs dont l'avenir serait autrement incertain, a mentionné Patrick Loulou, vice-président du conseil et chef de la stratégie du Groupe Papier Excellence. Nous avons de l'ambition pour Résolu et nous avons l'intention de mettre en œuvre des investissements importants pour réaliser son plan stratégique.»

Selon Radio-Canada, le processus de conversion pourrait s'étirer sur quatre ou cinq ans.

Les emplois seraient maintenus à Gatineau.

