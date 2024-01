Un homme a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche après être resté coincé dans un banc de neige à la suite d'une manoeuvre de dérapage ratée dans le stationnement du Spa Nordik à Chelsea.

À l'arrivée des policiers peu après minuit, l'homme de 29 ans d'Ottawa, présentait des signes de capacités affaiblies. Après lui avoir fait passé un test d'alcoolémie qui a confimé son état, les agents ont procédé à son arrestation.

Non seulement l'individu était sous l'influence de l'alcool, il ne détenait aucun permis de conduire valide en plus d'être recherché par les autorités de Mont Tremblant pour une amende non payée.

Deux constats d’infraction ont été remis au conducteur pour un total de plus de 1 000 $ et 4 points. La propriétaire du véhicule recevra elle aussi un constat d’infraction de 504 $ pour avoir laissé conduire une personne sans permis en plus de voir son véhicule saisi pour une période de 30 jours.