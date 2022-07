Les policiers d’Ottawa appellent à la prudence sur les routes, alors que les décès s’accumulent depuis quelques temps.

Dans la dernière semaine, cinq personnes ont perdu la vie sur les routes de la capitale selon ce qu’a indiqué le Service de police d’Ottawa, qui a lancé un avertissement sur Twitter.

«Tragiquement, cinq personnes ont été tuées sur les routes d'Ottawa au cours de la dernière semaine., a écrit le Service de police d'Ottawa. Cinq familles pleurent la perte de leurs proches. Veuillez faire preuve de prudence sur les routes. Votre attention est requise en tout temps. À tout moment, des milliers de personnes se déplacent à Ottawa en voiture, à pied, en courant, à vélo, etc. Faisons attention les uns aux autres. Conduisez sobrement et ralentissez. Nous voulons tous rentrer à la maison en toute sécurité.»

Tragically, five people have been killed on Ottawa roads within the last week. Five families are grieving the loss of their loved ones.



Please take care on the roads. Your full attention is required at all times. 1/2