Les policiers d'Ottawa lancent un appel à la vigilance, après que cinq collisions impliquant des piétons soient survenues en seulement deux jours.

Un homme de 70 ans a notamment perdu la vie après avoir été happé successivement par deux voitures mercredi soir sur le chemin Merivale.



Selon le Service de police d'Ottawa, ces accidents surviennent lorsqu'il fait noir, ou juste avant ou après le lever ou le coucher du soleil.

Les automobilistes sont invités à ralentir et à allumer leurs phares.

Tragically, five people have been hit by vehicles in the last two days, causing life-threatening and life-altering injuries. This is happening after dark or just before or after sunrise/sunset. Please look out for one another. Drivers, please turn on your lights and slow down. https://t.co/0JniPVbqLR