Quelque 20 000 enfants de 6 mois à 5 ans pourront être vaccinés contre la COVID-19 dès lundi en Outaouais.

Les autorités de santé publique régionales ont reçu 3 500 doses du vaccin Spikevax de Moderna, lui qui contient environ le quart d'une dose habituelle pour adulte.



«On a vu dans nos 5e et 6e vagues que ces enfants-là étaient plus à risque d'être hospitalisés que les enfants plus âgés... Il y a tout de même des risques pour nos tout-petits par rapport à la COVID.»

- Dre Camille Paquette, Spécialiste en santé publique et médecine préventive, Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Les parents peuvent prendre rendez-vous pour leur progéniture sur le site Clic Santé.



En Ontario, les rendez-vous pour ce groupe d'âge seront disponibles à compter de jeudi prochain.