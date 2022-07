En Ontario, le pic de la septième vague de la pandémie pourrait être atteint d’ici une ou deux semaines.

C’est ce qu’avance le médecin hygiéniste en chef du Bureau de santé de l’Est de l’Ontario dans une déclaration.



Selon Paul Roumeliotis, le nombre d’infections et d’hospitalisations devrait bientôt plafonner, tant régionalement que provincialement, pour ensuite redescendre.

«Nous sommes présentement dans la 7e vague de COVID-19, tout comme le reste de l’Ontario, a-t-il déclaré. Nous surveillons de près les indicateurs locaux et nous prévoyons que la vague atteindra un pic au cours des prochaines 1 à 2 semaines, dans la région comme dans la province.»

Le médecin-hygiéniste invite à nouveau les gens à recevoir leur dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

«La protection de la série de deux vaccins diminue pour bien des gens, a-t-il expliqué. Plus de 65 % des personnes de moins de 50 ans n’ont pas encore reçu le premier vaccin de rappel. C’est préoccupant parce que la dose de rappel offre une protection bien plus forte contre la maladie grave et l’hospitalisation.»

À Ottawa, on dénombre actuellement une cinquantaine d’éclosions dans des foyers de soins de longue durée, des maisons de retraite et des hôpitaux.

On compte 27 personnes aux prises avec la COVID-19 dans les hôpitaux d’Ottawa, dont cinq aux soins intensifs.

En Outaouais, on en dénombre 68.

