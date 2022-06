Des manifestations se préparent à Ottawa la semaine prochaine et en marge de la Fête du Canada pour décrier le maintien de certaines mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.

Les groupes Veterans for Freedom, Police on Guard et Canadian Frontline Nurses ont déjà laissé entendre qu'ils seraient de la partie.

La police d'Ottawa a indiqué être déjà préparée à faire face à de telles protestations et qu'elle ferait appel à des renforts au besoin.



Les manifestations avec des véhicules près de lieux d’importance nationale seront notamment interdites.



Cette approche vise à éviter la répétition d'événements comme le «Convoi de la Liberté» qui avait paralysé le centre-ville de la capitale fédérale pendant plus de trois semaines en février dernier.