La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la grippe saisonnière est maintenant ouverte en Outaouais.

Les rendez-vous débuteront le 11 octobre pour les clientèles visées, soit entre autres:

• les personnes de 6 mois à 74 ans et plus vivant avec certaines maladies chroniques;

• les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques durant leur grossesse et celles en bonne santé durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

• les personnes âgées de 75 ans et plus; et

• les proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou d’une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès.

Il est à noter que, pour la saison 2022-2023, les enfants de 6 à 23 mois et les personnes de 60 à 74 ans en bonne santé qui veulent recevoir le vaccin y auront aussi accès gratuitement.

Selon la disponibilité, il sera possible de recevoir les vaccins contre la grippe saisonniète et la COVID-19 au même moment et au même endroit.

Pour prendre un rendez-vous, visitez la plateforme Clicsante.ca ou téléphonez au 819 966-6277 ou au 1 844 351-6277.