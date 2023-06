Une jeune conductrice de Gatineau a reçu des amendes salées pour avoir filé à plus du double de la vitesse permise dimanche matin sur l'Autoroute 5.

Les policiers ont chronométré le véhicule de la femme de 23 ans roulant à 152 km/h en direction nord, près de l'échangeur Fournier, alors que la limite de vitesse est fixée à 70 km/h dans ce secteur.



Qui plus est, malgré les feux clignotants et la sirène de l'autopatrouille, elle ne s'est immobilisée qu'à la hauteur de la sortie Saint-Raymond, soit deux kilomètres plus loin.



Des constats d'infraction totalisant plus de 2 000$ lui ont été remis et 18 points d'inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite.



Un homme de 25 ans de Gatineau a de plus été arrêté pour entrave au travail d'un agent de la paix, car il voulait empêcher un remorqueur de partir avec la voiture.