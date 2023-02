Une douzaine d'armes de poing illégales importées des États-Unis ont été saisies dans les derniers jours dans une maison d'Ottawa.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a du coup mis la main sur des chargeurs à haute capacité, des munitions, ainsi qu'un dispositif permettant de transformer une arme semi-automatique en arme automatique.



L'enquête, débutée en février 2022, ciblait le trafic de drogues illicites et d'armes à feu au Canada.

«Les armes de poing illégales devaient être utilisées à des fins de protection personnelle et distribuées aux membres d'organisations criminelles au pays. Ces types d'armes sont encore très recherchés dans les rues», peut-on lire dans un communiqué de la GRC.

Deux individus, dont un membre en règle des Hells Angels du chapitre Attica, en Grèce, Damion Patrick Ryan, 41 ans, feront face à diverses accusations à la suite de cette perquisition. Il doit comparaître le 15 février prochain par vidéoconférence.

Un mandat a quant à lui été émis pour procéder à l'arrestation d'Azra Ivziku, une femme de 28 ans.



Chacun est accusé de nombreuses infractions liées aux armes à feu, dont plusieurs chefs d'accusation pour les infractions suivantes:



Possession d'une arme à feu;

Possession d'une arme à feu prohibée chargée;

Possession d'une arme à feu en vue d'en faire le trafic;

Port d'arme dans un dessein dangereux;

Usage négligent d'une arme à feu et contravention aux règlements sur l'entreposage;

Possession d'un chargeur en vue d'en faire le trafic;

Possession de munitions dans un dessein dangereux.

« Cette découverte d'armes à feu et de munitions illégales démontre la nature préoccupante et omniprésente des activités liées au crime organisé dans nos collectivités. La saisie des armes à feu et l'arrestation du membre des Hells Angels sont le résultat d'un effort coordonné et multiterritorial des organismes d'application de la loi qui a réussi à perturber la circulation d'armes de poing illégales dans nos rues, menant ainsi à des collectivités plus sécuritaires», a affirmé dans un communiqué l'inspecteur Islam Issa, commandant du Détachement d'Ottawa pour la Lutte transnationale contre le crime organisé et grave – Division O.