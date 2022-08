Une demi-douzaine de bénévoles ont posé un beau geste en désinstallant 600 mètres de clôture rouillée à Clarendon, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Shawville, en Outaouais, afin de permettre aux animaux du secteur de circuler plus librement.

Le cerf, l'ours et la tortue serpentine pourront ainsi se déplacer avec moins d'embûches entre le terrain appartenant à Conservation de la nature Canada, la rivière des Outaouais et la forêt adjacente.



Un travail valorisant, mais ardu.



«C'est vraiment du gros travail physique à couper la clôture, à enlever les poteaux en métal et en bois. Un autre défi était que plus on allait loin pour couper la clôture, plus on devait la transporter sur de longues distances.»

- Francisco Retamal Diaz, Coordonnateur de projets, Conservation de la nature Canada, Vallée de l'Outaouais

Un autre 500 mètres de clôture doit être démantelé en octobre, sinon l'an prochain.