La présence de coyotes inquiète de plus en plus dans certains secteurs résidentiels d'Ottawa.

C'est le cas dans le quartier Riverside Park Sud, où plusieurs personnes ont rapporté en avoir aperçu dernièrement.



On déplore d'ailleurs le décès, ce week-end, d'un chien à la suite d'une attaque de coyote.

« Je suis au courant de l'attaque inquiétante d'un coyote à Riverside Park ce week-end, qui a notamment tué un chien à proximité immédiate d'êtres humains, a écrit sur Twitter le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington. Un ou plusieurs coyotes ont été signalés aujourd'hui dans la cour de l'école George-Etienne Cartier et dans le parc Pauline Vanier. Veuillez envisager de garder les chats à l'intérieur pour le court terme et de tenir tous les chiens en laisse également. »

Face à ces inquiétudes, la Ville d'Ottawa a décidé d'adopter une adopte plus proactive pour gérer la présence des ces animaux.

Un entrepreneur privé sera notamment chargé de suivre les déplacements des coyotes et de faire des recommandations quant aux mesures appropriées à prendre.

« La Ville d'Ottawa m'a confirmé qu'un entrepreneur privé sera engagé pour suivre les déplacements et le comportement des coyotes locaux dans les environs du corridor d'Hydro One et recommander les prochaines mesures à prendre », a indiqué le conseiller Brockington.

