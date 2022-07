Des fermetures sont à prévoir sur le pont interprovincial Alexandra au cours des prochaines semaines en raison de travaux de construction.

Le pont plus que centenaire reliant Gatineau et Ottawa sera interdit à la circulation automobile les jours de semaine entre 9h30 et 15h, et ce, jusqu'au 19 août.



La voie piétonne et cycliste demeurera toutefois ouverte durant cette période.