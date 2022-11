Plus de 725 fonctionnaires provinciaux basés en Outaouais attendent toujours leurs primes et paiements rétroactifs compris dans leur nouvelle convention collective signée fin septembre.

Ces montants représentent plusieurs milliers de dollars dans certains cas, ce qui fait rager le président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Michel Girard.



«C'est clairement insultant, dégradant et un manque de respect envers les employés. C'est sûr qu'on ne laissera pas ça là. On va utiliser tous les recours possibles et on va réclamer des intérêts.»

Les délais de paiement ne sont toujours pas connus avec précision, mais on parle d'un retard d'au moins un mois par rapport aux dates prévues dans la convention.