Soyez sur vos gardes; des fraudeurs se font passer pour des policiers à Gatineau.

Une Gatinoise a été victime de leur stratagème dans les dernières semaines.



Elle leur a remis ses cartes bancaires ainsi que ses numéros d'identification personnelle, après qu'ils lui aient fait croire qu'elle avait été victime d'une fraude et que c'était la seule façon de récupérer son argent.

« Une femme contacte la victime et lui demande de s'asseoir parce qu'elle une mauvaise nouvelle à lui annoncer, a indiqué le SPVG au sujet du modus operandi des fraudeurs. Elle se présente ensuite comme étant policière au SPVG et indique à la victime que des policiers viendraient tout juste de procéder à l'arrestation d'individus qui auraient commis une fraude à son endroit. [...] Un homme s'identifiant comme un sergent du SPVG se joint à la conversation et explique à la victime qu'il peut régulariser la situation et lui rendre son argent, mais que pour ce faire, elle doit lui fournir toutes ses cartes bancaires avec ses numéros d'identification personnels. »

Les fraudeurs récupèrent ensuite les cartes, tout en gardant la victime au téléphone, et effectuent des retraits d'argent avant de couper la communication.

Le SPVG rappelle que ses policiers ne demanderont jamais à une victime de fraude de lui remettre ses cartes et ses NIP, mais l'invitera plutôt à contacter son institution financière.

« L'enquête policière est une démarche punitive qui vise à identifier le ou les auteurs d'un crime pour ensuite les traduire en justice, a affirmé le SPVG. S'il est possible que certains biens soient retournés à la victime au cours de l'enquête, ce ne sont pas les policiers qui effectuent les remboursements des sommes subtilisées. »