Des lignes de contrôle spéciales pour les voyageurs intérieurs et internationaux vérifiés seront disponibles dès mercredi à l'aéroport d'Ottawa.

Ce projet pilote offre aux personnes admissibles certains avantages aux points de contrôle, comme le fait de pouvoir garder son ordinateur portable, ainsi que ses liquides et gels conformes dans ses bagages à main.



Il sera aussi possible de garder ses souliers, sa ceinture et des manteaux légers.

Les voyageurs vérifiés comprennent entre autres les membres de Nexus, les militaires actifs, les policiers et les membres d’équipage.

Les enfants et les aînés âgés de 75 ans et plus accompagnant des voyageurs vérifiés peuvent aussi profiter du programme.

Ce service est implanté dans sept autres aéroports à travers le pays, dont Montréal, Toronto et Vancouver.