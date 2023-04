Des précipitations de pluie attendues dans les prochains jours préoccupent les élus gatinois.

Alors qu'un système devrait arriver dès vendredi, les équipes restent déployées.

«Ce qu'on regarde en ce moment, c'est davantage les précipitations, plus que la fonte des neiges dans le nord. On sera prêt à réagir selon le nombre de millimètres qu'on va recevoir», explique France Bélisle, mairesse de Gatineau.

«Je ne veux pas être alarmiste, mais il y a toujours des risques. Si vous me permettez une analogie, c'est un peu comme si on comparaît la rivière à un évier de cuisine qui est prêt à déborder. C'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas de marge de manoeuvre ou peu de marge de manoeuvre en cas de pluie importante», conclut Denis Doucet, coordonnateur des mesures d'urgence et directeur du Service de sécurité incendie de Gatineau.