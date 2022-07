Plus de peur que de mal après qu’un incendie se soit déclaré dimanche matin dans une résidence de la promenade Bayview.

Les pompiers ont été appelés sur place peu avant 3h30, alors que des flammes s’échappaient du toit.



Ils ont dû voler au secours d’animaux qui étaient prisonniers de l’incendie, dont des serpents et des oiseaux.

L’incendie a été maîtrisé en moins d’une heure. La cause est maintenant sous enquête.

La bonne nouvelle, c’est que personne n’a été blessé.

Deux occupants de la résidence ont toutefois été jetés à la rue.

At approx 3am last night, @OttFire responded to a fire on Bayview Dr. The fire started on the deck & extended up the side of the bungalow into the attic. Firefighters did an excellent job of extinguishing the fire before it could spread to the interior of the home. 1/3 #OttNews pic.twitter.com/DQeocFmGXH